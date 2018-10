Goed bekeken van Thomas Vanderveken: 'Ik wil graag minder werken. Ik ben opnieuw aan een grote droom toe'

'Ik ben één van die mensen die zichzelf saboteren in het leven. Ik heb niet voldoende in mezelf geloofd'

Thomas Vanderveken zal dit seizoen te zien zijn in nieuwe tv-programma’s als ‘Weg van het meesterwerk’ (Canvas) en ‘Factcheckers’ (Eén). En natuurlijk ook op zijn thuisadres ‘Alleen Elvis blijft bestaan’, een programma waarin hij in de nabije toekomst het innerlijk behang van Frank Vander linden, Fien Troch, Johan Heldenbergh, de managers Sophie Dutordoir en Peter Hinssen, Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck, MR-politica Assita Kanko, imam Khalid Benhaddou, Jeroen Olyslaegers, en – eindelijk! – Mia Doornaert zal proberen te veraanschouwelijken. Baat het niet, het schaadt niet.

Vorig jaar werkte Thomas Vanderveken, een naar eigen zeggen matig pianist, zich in het tv-programma ‘Thomas speelt het hard’ op tot iemand die in Muziekcentrum De Bijloke in Gent, aan de vleugel gezeten, overeind bleef in het pianoconcerto in a-mineur van Edvard Grieg en aldus de musici van het Brussels Philharmonic, zoals beloofd, niet beschaamde. Toen hij die klus had geklaard en het bijbehorende feestje aan het uitdoven was, zag je hem in de slotbeelden van dat programma, althans naar mijn waarneming, vooral met gemengde gevoelens op huis aangaan.