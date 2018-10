Het strakke plan van gevangenisdirecteur Hans Claus: 'Schaf de gevangenis af'

Hans Claus «De problemen zijn bekend: de overbevolking, de schrijnende toestand waarin veel van onze gevangenissen verkeren, de moeizame re-integratie van gedetineerden in de samenleving. Maar de inzichten over hoe we het best met gedetineerden omgaan, zijn grondig geëvolueerd.»

HUMO U hebt de vzw De Huizen opgericht. Die bepleit een radicaal andere vorm van detentie.

Claus «Ja: die moet kleinschaliger zijn, en veel meer vervlochten in de samenleving. We stellen voor om gedetineerden niet meer in gigantische gevangenissen onder te brengen, maar in kleine detentiehuizen, wooneenheden die zich ín de samenleving bevinden in plaats van erbuiten. Alleen zo kunnen gedetineerden zich weer integreren.»

HUMO Waarom houden we zo hardnekkig vast aan het concept gevangenis?