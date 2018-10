Platenfirma PIAS huist al enkele jaren in een imposant en smaakvol gebouw achter de Brusselse boulevards. Op z’n Berlijns zijn platenwinkel en koffiebar aanwezig, maar het is in de kelder dat ik op een koude en grijze ochtend Fenne Kuppens en Kobe Lijnen, respectievelijk frontvrouw en gitarist van Whispering Sons, te spreken krijg.

HUMO Ik heb een uur file in de Brusselse tunnels achter de rug, en ‘Image’ bleek de bijna perfecte soundtrack voor die tocht.

Fenne Kuppens «In 2016 zijn we allemaal naar Brussel verhuisd, ik woonde hier al, maar de rest is me gevolgd. Door die verhuis hadden we een nieuw repetitiekot in Brussel nodig. We kwamen terecht in een louche kot aan het kanaal, een donker hol zonder ramen. Er zaten nog andere bands, maar het was er totaal niet in orde: veel te koud in de winter, veel te warm in de zomer. Die bunkerachtige, deprimerende setting heeft invloed gehad op ‘Image’, besef ik nu.»