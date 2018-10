(Verschenen in Humo 3357 van 4 januari 2005)

Marco (32): 'Een drug voor volwassen mensen'

Marco (32) is een doodgewone dertiger, van het joviale type. Aan niets zie je dat hij regelmatig cocaïne door zijn brein jaagt. 'Wij zijn ook gewone mensen,' hij. ‘Je hebt twee soorten gebruikers. De junks die willen vluchten van de realiteit, en de harde werkers die snuiven om zich te ontspannen, zoals ik. Ik ben onderhoudstechnicus, ik zwoeg en zweet een hele week, dus op vrijdag - als ik een stapje in de wereld wil zetten - ben ik meestal doodmoe. Dan neem ik een lijntje, en ik kan er weer tegenaan. En maandag begint de week gewoon opnieuw.'

HUMO Hoe lang gebruik je al coke?

MARCO «Ik ben er een jaar of vier geleden mee begonnen. Eerst was het iets voor speciale gelegenheden: Kerstmis en nieuwjaar. Daarna heb ik een paar maanden wat te veel gebruikt, een paar keer per week. Nu snuif ik alleen in het weekend, één of twee keer per maand, laten we zeggen - het hangt ervan af of ik goed spul vind. Niks zo triest als 50 euro aan rommel geven - coke wordt vaak vermengd met lidocaïne of babylaxeermiddel. Dan gebruik ik liever een maand niks.»

HUMO Wat vind je er zo leuk aan?

MARCO «Ze zeggen altijd dat je je er oppermachtig van gaat voelen, en dat klopt ook wel. Maar elke soort coke is toch anders, en zelfs hetzelfde poeder kan je een ander gevoel geven. Soms maakt het me heel kalm, soms word ik er wat stressy van. Meestal heb ik meer fantasie en kan ik sneller praten. En de seks is ook heel fijn op coke (lacht)»

HUMO Wat is er dan zo speciaal aan?

MARCO «Het gevoel trekt meer door je lichaam. Je vrijt wel iets meer prestatiegericht, iets bruter. Het gaat hem minder om de liefde en de genegenheid, meer seks om de seks. In plaats van het snel-snel af te werken, doe je er acht, negen uur over. Je penetreert een paar uur... Voor het meisje is dat ook plezant. Maar daarna kun je wel twee dagen niets meer doen. (Lacht) Dan ziet hij helemaal rood.

»Je mag er ook niet mee overdrijven, want als je vaak gebruikt, krijg je erectiestoornissen en kun je niet meer zonder coke vrijen. Dan is het zaak een tijdje te stoppen: een paar weken, een maand. Daarna kun je weer normaal seksen.»

HUMO Gebruik je nog andere drugs?

MARCO «Ik rook al jointjes vanaf mijn achttiende, maar ik ben wel blij dat ik eerst mijn studie heb afgemaakt voor ik met het zwaardere spul begon. Vroeger ging ik alleen op stap voor de vrouwen, maar met xtc-pillen werd uitgaan op zich plezant, en werden de vrouwen iets minder belangrijk (lacht). Een paar jaar geleden gebruikte ik nog xtc en speed,maar ik ben nu wat ouder geworden en dat soort drugs is toch niet meer voor mij. Ik ben intussen een volwassen man…»

'Het is even gewoon geworden als friet met mayonaise'

HUMO Te oud voor xtc en speed, bedoel je?

MARCO «Ja, dat zijn meer drugs voor jongeren, vind ik. Het valt te veel op als je xtc gebruikt. Je begint rare bekken te trekken. Van coke krijg je hoogstens een grote bek (lacht). Als je een xtc-pil pakt, kun je niet meer onder de mensen komen; da's voor ergens in een donkere discotheek, als niemand het ziet. Hetzelfde met speed: je wordt er zó onrustig van. Dat zien mensen. Ik ga niet meer zo vaak op stap, ik zit liever op café.»

HUMO Op café drinken mensen meestal gewoon een pint.

MARCO «lk drink ook graag een pintje, maar ik ben niet graag zat. Een lijn maakt je weer nuchter - ik kan blijven drinken als ik coke heb gebruikt. Trouwens: liever iemand die een lijn heeft gesnoven dan een zatlap. Dronken mensen worden agressief.

»Waar ik woon, is cocaïne echt ingeburgerd geraakt, in een paar jaar tijd.»

HUMO Omdat het goedkoper is geworden?

MARCO «Nee. Nu betaal je 50 tot 75 euro per gram, een paar jaar geleden was het 2.500 tot 3.000 frank (60-75 euro). Met één gram kom je met een paar mensen een nacht toe. Heel lang geleden, in de jaren '80, kostte het 6.000 tot 7.000 frank. Maar dat was té zuivere coke: gevaarlijk! Een mespuntje was goed voor een overdosis.

»Nee, coke was er een paar jaar geleden gewoon plots, en sindsdien doet iedereen het. Voor mij is het even gewoon geworden als een friet met mayonaise. Ik ben alleen op m'n hoede als mensen die ik alleen maar van ziens ken me op café vragen: 'Gaan we een lijn leggen?' Niet iedereen hoeft te weten dat ik coke snuif.»

HUMO Omdat het illegaal is?

MARCO «Ja. Veel mannen durven het niet eens aan hun vrouw te vertellen omdat ze bang zijn dat ze in paniek zou raken: 'Maar dat zijn drugs!' Ik ken een koppel waarvan de man én de vrouw gebruiken, maar ze weten het niet eens van mekaar.

»De cafébazen hebben wel heel goed door wie van hun klanten gebruikt. Soms komen dealers hen zelfs waarschuwen dat ze straffe coke aan het verkopen zijn: 'Let een beetje op je klanten, want het is raar spul.'»

HUMO Zetten ze die klanten dan niet buiten, als ze weten dat die coke gebruiken?

MARCO «Cokegebruikers zijn juist goed voor cafés, want ze zuipen meer. De politie weet het ook, hoor. Maar zolang het niet uit de hand loopt, laten ze iedereen met rust. Ze hebben problemen genoeg met heroïnejunks, ze gaan zich echt niet bezighouden met gewone mensen die in het weekend een lijntje snuiven. Wij zijn allemaal volwassen, hé, er zijn geen klachten van mama of papa. (Trots) Mijn ma weet zelfs dat ik coke gebruik.»

HUMO Je hebt het tegen je moeder verteld?

MARCO« Ik vond dat ze moest weten wat drugs zijn, want ze kende dat alleen van de tv. Ik wou niet dat als ik ooit problemen krijg met de politie - je weet nooit - ze meteen zou denken dat ik in de goot ga eindigen. Ik heb alles meegenomen om het haar te tonen: wiet, pillen, lsd en coke. Het was een schok, maar ze apprecieerde die eerlijkheid wel. 'Zie maar dat je er geen problemen mee krijgt,' heeft ze gezegd. En daar zal ik ook voor zorgen.»

HUMO Hoe kun je daar zo zeker van zijn?

MARCO «Gewoon: je moet je verstand erbij houden. Er niet te veel geld aan uitgeven. De gouden regel is: overdaad schaadt. En je moet er ook afblijven als je met jezelf in de knoop ligt. Als je je daaraan kunt houden, is coke niet erger dan eens een avond goed doorzuipen.»

Eline (21): ‘Heel stoer’

'Ik ken meer mensen die drugs gebruiken dan mensen die niet gebruiken,' zegt Eline. Ze is eenentwintig, studeert aan een hogeschool en ziet er wat verlegen en ernstig uit. ‘Je ziet steeds meer harddrugs in het uitgaansmilieu. Jongeren - en dan heb ik het ook over mensen van zestien - nemen tegenwoordig ook speed en coke, niet alleen xtc. Drugs worden je overal toegestopt, vaak gratis. Als je op een feestje staat te dansen, gebeurt het dat er een wild-vreemde naar je toekomt en vraagt of je een pilletje wilt. Bij coke is het anders, dan zijn het -al dan niet vage - kennissen die je een lijntje aanbieden.'

HUMO Je bent er ongeveer een jaar geleden mee begonnen. Waarom?

ELINE « Ik wou het al heel lang proberen. Het klinkt misschien belachelijk, maar ik vond het een heel stoere drug: je hakt een lijntje op een spiegel met je bankkaart, je rolt het bankbiljet op waarmee je gaat snuiven, je ziet jezelf bezig boven die spiegel, je komt overeind en je krijgt dat shot in je hoofd. Dat beeld spreekt aan. Je ziet het in films en denkt: dat wil ik ook eens meemaken.

» Ik had ook al veel xtc gedaan, en ik wilde een stapje verder gaan. Ik voelde me niet zo goed in die periode, en dan experimenteer je sneller. Als je dan ook nog in het uitgaansmilieu zit, is het allemaal snel gebeurd.»

HUMO Was die eerste keer even stoer als je had verwacht?

ELINE «Als je xtc neemt zie je de wereld echt anders, en ben je verliefd op alles. Dat onmiddellijke effect was er niet bij coke, maar ik voelde me wel heel zelfverzekerd. We kwamen aan op een feestje, en het was alsof de wereld aan mijn voeten lag. De coke maakte me meer open. Ik keek mensen sneller in de ogen - ik was mezelf, maar dan veel sterker. Ik praatte ook meer, en dacht dat al-les wat ik vertelde machtig interessant was.

»Coke maakt je ook dierlijker, je voelt je meer seksueel aangetrokken tot mensen. Nu ben ik niet het type dat zomaar met een wildvreemde meegaat, maar van anderen weet ik dat coke en seks goed samengaan. Je moet wel opletten, want er gebeuren weleens ongevallen. Ik ken een kerel die op coke aan het seksen was en zijn arm heeft gebroken omdat hij iets te hevig tekeerging.»

HUMO Doet cocaïne snuiven eigenlijk pijn?