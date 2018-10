1| Schuldig?

In ‘Making a Murderer’ draait alles rond Steven Avery, een man uit Wisconsin die in 2003 na achttien jaar cel werd vrijgelaten nadat zijn veroordeling voor aanranding ongeldig werd verklaard, om amper twee jaar later opnieuw opgepakt te worden voor de moord op fotografe Teresa Halbach. De docureeks plaatst vraagtekens bij het al dan niet waterdichte bewijs tegen Avery en zijn vermeend medeplichtige neefje Brendan Dassey. Zijn de twee wel écht schuldig?

2| Verrassing

De kijkcijfertriomf was een complete verrassing. Vóór Netflix toehapte, hadden makers Laura Ricciardi en Moira Demos hun reeks al aangeboden bij HBO en PBS, maar die bleken niet geïnteresseerd in een onbetekenende redneck. Zelfs Netflix-CEO Reed Hastings liet vooraf optekenen: ‘Ik hoop dat de serie straks een paar belangrijke prijzen wint, want populair zal ze niet zijn en abonnees zullen we er niet door winnen.’

3| Obama en Trump

‘Making a Murderer’ hééft prijzen gewonnen – waaronder vier Emmy’s – maar kon wereldwijd ook miljoenen kijkers boeien. Meer dan 500.000 van hen tekenden een petitie met de vraag om Avery gratie te verlenen. President Obama verklaarde zich onbevoegd, volgens de geruchten denkt Donald Trump erover na.

4| Versace

De reeks zorgde voor een tsunami aan andere true crime-reeksen. Omdat HBO de boot en de poen geen tweede keer wilde missen, liet het ‘The Jinx’ maken, over vastgoederfgenaam Robert Durst. En FX bestelde ‘American Crime Story’, in zijn eerste twee seizoenen goed voor verhalen rond O.J. Simpson en Gianni Versace én voor talloze awards.

5| Saaie advocaten

Twee van de opmerkelijkste figuren uit het eerste seizoen waren Dean Strang en Jerry Buting, de advocaten van Avery die uitgroeiden tot culthelden. Niets aan hen is rock-’n-roll – hun grijze kostuums, noch hun saaie brillen – maar toch wordt er geapplaudisseerd als ze ergens verschijnen. ‘Het Netflix-effect. Dat overkomt ons de hele tijd.’ Ze zullen wellicht niet figureren in seizoen twee.

6| Dierenvriend in bont

Avery’s nieuwe advocaat heet Kathleen Zellner, een veterane die naar eigen zeggen al meer onterecht veroordeelden heeft vrijgekregen dan wie dan ook. Zellner is een zelfverklaarde ‘zwemkampioene’ en ‘dierenliefhebster’, ook al gaat ze doorgaans in leder en bont gekleed.

7| Snel werk

Ricciardi en Demos filmden en monteerden ongeveer tien jaar aan de eerste ‘Making a Murderer’, het tweede seizoen hebben ze veel sneller moeten inblikken. Bovendien is de zaak de voorbije jaren compleet uitgevlooid door de internationale media, zodat er naar verwachting minder nieuws te rapen valt in seizoen twee.

8| Folterporno

Vermoedelijk zal het tweede seizoen meer inzoomen op de Dassey-familie. De veroordeelde Brendan Dassey is een wat simpele jongen die in eerste instantie schuld bekende, maar naar verluidt alleen omdat hij dacht dat hij dan sneller naar huis zou mogen gaan: hij had nog huiswerk. Zellner richt haar pijlen op broer Bobby Dassey, die behalve over een strafblad met geweldfeiten ook over dvd’s vol folterporno zou beschikken.

9| Dode kat

Ongezien in de internationale rechtspraak: miljoenen believers en non-believers debatteren nu al jaren fanatiek over de schuldvraag van twee voorheen volstrekt onbekende mannen. Nog anderen vinden dan weer dat Avery zijn levenslange veroordeling – schuldig of niet – sowieso verdient, voor zijn aandeel in de gruwelijke dood van de familiekat. Op zijn 20ste had Avery het dier met stookolie overgoten en vrienden aangespoord om ze in een vuurtje te werpen.

10| Complot

Op het internet wemelt het van de samenzweringstheorieën. Volgens enkelingen had de vermoorde Halbach foto’s gemaakt van de wietplantage van de lokale sheriff en moest ze daarom dood. Anderen wijzen er fijntjes op dat haar sterfdatum 31 oktober was, Halloween, en dat er dus wel een satanische sekte bij betrokken móét zijn. Popcorn en zilverpapieren hoedjes in de aanslag!