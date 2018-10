Uit de platenkast van Mauro: 'The Surrealist Mystery' van La Muerte

Het moest er eens van komen. Ik wil hier van alles vertellen, maar ik vind online niets terug om een bepaalde herinnering te verifiëren. Dat wordt dus ouderwets mijn geheugen aanspreken. De horror… Maar ik moet 13 geweest zijn. Met het hele gezin keken we op zondagnamiddag naar het tv-programma ‘Villa Tempo’. Of was het ‘Elektron’? Het werd alleszins gepresenteerd door Bart Peeters, die ‘Wild Thing’ van de Belgische groep La Muerte aankondigde. Wat volgde, was het ruigste dat ik tot dan toe had gezien. Zo snel als ik het me kon veroorloven, kocht ik hun debuut-ep ‘The Surrealist Mystery’. ‘Evil Land’, ‘I Put the Blame on You’, ‘Danza de la Crucifixion’: de trashcinema-soundtrack die Brussel had verdiend, weet ik nu. La Muerte kwam in die periode ook naar Heusden-Zolder en natuurlijk was ik daarbij. Wat ik me goed herinner, zonder Google, was dat ze extreem luid klonken en ik griep had. Het was de hele avond serieus afzien voor mij, maar het optreden missen was geen optie. Iets later deed ik zelfs mee aan een playbackshow als La Muerte, waarbij de deejay ’Wild Thing’ spontaan op 45 toerensnelheid draaide in plaats van op 33. Veel geamuseerde vrienden natuurlijk, en weg ingebeelde cool. Ik vertelde dat verhaal later aan La Muerte-gitarist Dee-J. ‘Ik kon toen nog niet echt gitaar spelen,’ zei ik. Waarop hij: ‘O, maar ik ook niet, hoor.’ Kijk, dat noem ik nog eens een rolmodel.

share

share Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?