De indierockklas van het vorige decennium boert goed. Maar welke platen verdienen het écht om gevierd te worden? Wij gingen samen met experts van binnen en buiten de TTT-redactie op zoek naar de tien beste gitaarplaten sinds de eeuwwisseling.

10 Vampire Weekend – ‘Vampire Weekend’ (2008)

Johannes Genard (zanger School Is Cool) «Ik zag het clipje van ‘A-Punk’ op YouTube en was verkocht. Tropische punk met een instrumentaal middenstuk dat deed denken aan ‘Strawberry Fields Forever’: héérlijk. Er bleek geen enkel slecht nummer op het debuut van dit viertal uit New York te staan. ‘Oxford Comma’ vond ik zelfs zó goed dat ik er bijna mijn bandje naar had vernoemd, in plaats van School Is Cool.»

Vincent Van Peer (Humo-journalist) «Een volmaakte popplaat. Met Ezra Koenig en co. ging het nadien zoals met Eden Hazard na het WK: ze zijn – ongelofelijk maar waar – alleen maar nóg beter geworden.»