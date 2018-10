'Ik wil mensen in de ogen kijken, al vinden ze dat soms eng'

Broeder Dieleman bleef lang wat onder de radar, maar daarin is de laatste jaren verandering gekomen. Zo maakte hij een single met zijn held Bonnie ‘Prince’ Billy, waarop beide zangers een nummer van elkaar coverden, elk in hun eigen taal. Tonnie klopte Bonnie. In België speelde Broeder Dieleman al twee keer in een uitverkochte AB, samen met Wannes Cappelle. Die samenwerking krijgt volgend voorjaar een vervolg, want de zielsverwanten werken aan een plaat en bijbehorende tournee. In afwachting daarvan heeft Dieleman net zijn eigen, vierde plaat uitgebracht. ‘Komma’ werd veruit zijn meest ambitieuze werkstuk tot dusver, het is namelijk een dubbelalbum – één met liedjes, en één met twee stukken van dertig minuten elk, opgenomen midden in de natuur – een verhalenbundel én een fotoboek.

HUMO In een tijd dat de meeste mensen muziek via hun telefoon consumeren een dubbelalbum met fotoboek uitbrengen: het lijkt een provocatie.