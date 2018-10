'Mannen weten meer over hun auto dan over hun lichaam'

Steven De Smet (61): ‘Gered door De sociale media’

‘Ik kreeg een brief met de uitnodiging om me te laten onderzoeken. In normale omstandigheden zou ik die weggegooid hebben. Maar om die enthousiaste dokter Colemont te steunen, die ik al kende van Twitter en Facebook, deed ik toch mee. In twee minuten was het gebeurd. Vervolgens tweette ik dat ik mijn medewerking verleende. Uit sympathie, vanzelfsprekend. Want ik had het toch zelf niet? Ik was een gezonde, sportieve mens.’

‘Tien dagen later ontving ik een hard bericht: ‘Het resultaat is afwijkend.’ Ik ging ervan uit dat het me nooit zou overkomen, maar ik zat er toch wel mee en ik nam contact op met dokter Colemont. Hij gaf me het advies om de huisarts te bezoeken. Die vertelde me dat één op de tien mensen met een afwijkende test ook darmkanker heeft. Je hebt drie kansen op een positieve reactie, zes kansen op een poliep en één kans op de tien dat het toch darmkanker is. Vervolgens stuurde hij me naar het ziekenhuis voor een coloscopie. Daar kreeg ik het zware verdict te horen: stadium 3. Stadium 4 betekent een mogelijke uitzaaiing in de organen. Dan zit het niet goed. Dokter Colemont legde me de prognoses uit: in stadium 1 heb je 94 procent kans op genezing, in stadium 2 86 procent, in stadium 3 zakt het naar 66 procent en in stadium 4 naar 11 procent. Ik kon alleen maar denken: darmkanker? Ik toch niet?’

‘De week voor mijn operatie stond ik samen met burgemeester Daniël Termont op het afscheidsfeest van een collega. We wisten het niet van elkaar en er was aan niemand verteld dat we de week erna allebei onder het mes moesten voor dezelfde ingreep. Mannen delen geen informatie over hun darmen, hè. Mijn eerste reactie na de diagnose was: niemand mag het weten. Nochtans ben ik anders zeer open in mijn communicatie. Maar ik wilde geen empathie. Ik heb het alleen aan mijn vrouw en mijn zoon verteld. Waarom moest ik er mijn ouders, familie en vrienden mee lastigvallen? Maar ik lag amper in het ziekenhuis of ik kreeg al telefoon van mijn vrouw: ‘Steven, je moet meteen naar je moeder bellen om te zeggen hoe het gaat.’ Ik viel uit de lucht. Maar omdat ik documenten had moeten indienen bij de personeelsdienst, wisten veel mensen al wat er aan de hand was. Het nieuws was ingeslagen als een bom.’