'Hij is héél ijdel. Hij gaat mee naar het beautysalon en snuffelt benieuwd in mijn antirimpelcrèmes'

Een zaterdagnamiddag ten huize Özgünes. Terwijl twee pubers PlayStation spelen en vader met een iPad in de weer is, nestelt mama zich onder de pergola in de tuin. Een reusachtige Deense dog komt aan haar voeten liggen, in een heerlijk nazomerzonnetje. ‘Dit is mijn favoriete stekje, hier ben ik op mijn gemak,’ zegt de lady of the house glimlachend. Toch verraden haar grijsblauwe ogen onrust.

NATHALIE GOOSSENS «Ik moet toegeven dat ik een beetje zenuwachtig ben. Ik durf weleens té open te zijn, dus heb ik goed nagedacht waarover ik vooral níét mag praten (lacht).»

HUMO Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?

GOOSSENS «Ik was 29 en leefde alleen met mijn zoontje. Single zijn beviel me wel, ik hoefde eigenlijk geen vent meer. Maar toch wou mijn beste vriendin me koppelen aan een man. Ze had een etentje met een hele hoop vrienden georganiseerd, maar die kerel kwam daar toe met een vriendin (lacht). Het plan viel in duigen, maar gelukkig was er nog een andere single aanwezig: Faroek. We raakten aan de praat en het klikte.»

HUMO Was het liefde op het eerste gezicht?

GOOSSENS «Bij mij wel. We hebben een hele avond enkel met elkaar gesproken, de rest aan tafel bestond niet meer. Onze gezamenlijke liefde voor Spanje was het aanknopingspunt. Faroek had net een zomer bij een gezin in Barcelona gelogeerd en vertelde honderduit over de stad. Hij kent er elk hoekje en kantje.»

HUMO Was het diezelfde avond meteen raak?

GOOSSENS «Nee, maar er hing wel iets in de lucht. De volgende dag werd ik gebeld door een onbekend nummer. Mijn hart sloeg over, maar het was die andere man aan wie ik gekoppeld moest worden. ‘Wil je iets met mij gaan eten?’ vroeg hij. ‘Ik denk niet dat ik deze week tijd heb,’ antwoordde ik ontwijkend. Een uur later belde Faroek met dezelfde vraag. Ik kon niet wachten. ‘Morgen?’ (lacht) Ik ben een notoire planner en had die avond al stiekem vrijgehouden in mijn agenda.»

HUMO Je was precies wel héél gewillig.