Erica Garza «‘Getting Off’ schrijven voelde als een opluchting. Het was een vorm van therapie: ik hoopte dat ik mezelf beter zou begrijpen. Maar toen het boek werd uitgegeven, begon het nagel-bijten (lacht). Ik was doodsbang voor de reacties van mijn dierbaren. Mijn ouders en vrienden wisten niets af van mijn verslaving.»

HUMO U had uw ouders niet op voorhand gewaarschuwd dat ‘Getting Off’ op stapel stond?

Garza «Nee. Ik wachtte tot op het allerlaatste nippertje om hen in te lichten. ‘Mam, pap, er komt binnenkort een boek over mijn nogal losbandige leven uit.’ Mijn moeder suste meteen: ‘Liefje, we hebben je essays gelezen.’ Dat was een complete verrassing. Er hadden inderdaad een paar van mijn essays over mijn uitspattingen online gestaan, maar ik was ervan overtuigd dat mijn ouders niet eens wisten dat die bestonden. Een vergissing, zo bleek.»

HUMO Ze wisten dus al een poos dat u vanaf uw 12de een seksjunkie was, maar ze hadden er nooit iets over durven te zeggen?

Garza «Precies. Ik denk dat ze het te onkies vonden. Mijn ouders zijn heel gewone mensen die erg van hun kinderen houden. Als het over seksverslaafde vrouwen gaat, denkt de goegemeente al snel dat die vrouwen als kind zijn misbruikt door een familielid. Of dat ze verwaarloosd werden of klappen kregen: ‘Die arme vrouwen móéten wel getraumatiseerd zijn.’

»Toch zijn er veel meer seksverslaafde vrouwen zoals ik dan je zou denken. Ik kom uit een stabiel gezin en had een zorgeloze kindertijd. Ik ging naar een privéschool en werd met veel zorg omringd. Ik kwam nooit iets tekort. Op mijn 12de kreeg ik de diagnose van scoliose: mijn ruggengraat groeide krom. Niets ernstigs, maar ik moest dag en nacht een harnas dragen. Ik werd uitgelachen op school en kreeg last van een minderwaardigheidscomplex. Ik vermoed dat die pesterijen de bron van mijn verslaving zijn. Ik ging die negatieve gevoelens te lijf met seks en masturbeerde me suf.