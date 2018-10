Dwarskijker over 'Who Is America?' en 'Jambers in de politiek': De donkere onderstroom van de gemeenschap

Who is America?

Canvas – 5 oktober – 78.359 kijkers

‘Who is America?’ begint met archiefbeelden van drie Amerikaanse presidenten – Roosevelt, Kennedy en Reagan – die gevleugelde woorden opgooien: ‘Het enige wat we te vrezen hebben, is angst’, ‘Vraag niet wat uw land voor u kan doen, maar wat ú voor uw land kunt doen’ en ‘Meneer Gorbatsjov, haal die muur neer.’ Daar worden dan voor het contrast tv-beelden van Trump aan toegevoegd, die tijdens een meeting, met het weinige talent waarmee hij het moet zien te redden, een gehandicapte verslaggever van The New York Times nadoet. Ja, met The Donald kun je lachen. Melania nog het minst.

De tijdgeest en de gevoelssfeer in de steeds naardere Verenigde Staten van vandaag zetten de verregaande en subversieve komiek Sacha Baron Cohen aan om, drastisch vermomd en de gêne voorbij, de mores van zowel hedendaagse Amerikaanse politici als die van mediafiguren en ijlhoofdige vertegenwoordigers van de kunst- en cultuurwereld aan een nader onderzoek te onderwerpen. En in één moeite door ook de moraliteit van Joe Sixpack en zijn wederhelft.

In de eerste aflevering van ‘Who is America?’ kregen we een interview met Bernie Sanders te zien, grand old man van de Democratische Partij. Sanders moest de morsige Billy Wayne Ruddick Jr. verdragen, een burgerjournalist die, geheel in de geest van Trump, aaneenhing van samenzweringstheorieën. Wat geen samenzweringstheorie is, is in presidentiële kring nepnieuws. Deze Ruddick Jr. ontvouwde ten overstaan van Bernie Sanders een dermate krankjorume redenering, een drogredenering met cijfermateriaal, dat ik medelijden met de waardige oude man kreeg en me tegelijk afvroeg of zijn oeverloze geduld nu een nobele karaktertrek was of gewoon een ouderdomsverschijnsel.