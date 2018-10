Lang leek er een vloek te rusten op ‘A Star Is Born’, de film over serveerster Ally, die per toeval wordt ontdekt door een gevallen rockster en gaandeweg haar ontdekker begint te overvleugelen. Clint Eastwood was gestrikt als regisseur, Beyoncé zou de hoofdrol vertolken en Bradley Cooper moest de rockster in verval spelen.