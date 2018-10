Alles wat u moet weten over 'First Man', de film die Donald Trump niet wil zien

Lees ook onze vijfsterrenrecensie

'Motoren die huilen, de romp die davert, de apocalyptische knal door de geluidsmuur: dit is cinema van het hoogste niveau'

MANNEN OP DE MAAN

De indrukwekkendste film van het jaar tot nu toe vertelt niet alleen het verhaal van de allereerste maanlanding, maar ook dat van de lange, bikkelharde weg ernaartoe: van de ziekmakende fysieke opleiding van de astronauten, over de eerste testvluchten, tot en met de gruwelijke brand in de commandomodule van de Apollo 1, waarbij drie mannen het leven lieten.

Het verhaal van de eerste Amerikaanse ruimtevluchten leent zich tot een heleboel fout patriottisme. We zagen het al gebeuren: door schetterende trompetten aangedreven viertrapsraketten die onder luid gejuich naar de sterren reiken! Ryan Gosling die in slow motion de stars and stripes in het maanzand plant terwijl de violen tekeergaan! Maar niets van dat alles in het opvallend beheerste ‘First Man’. Met de grondigheid van een documentairemaker zoomt regisseur Damien Chazelle in op de minder heroïsche kantjes van de ruimtemissie: het harde labeur in het trainingscentrum, de complexe wiskunde die de astronauten onder de knie dienden te krijgen, het zweet onder de oksels, de kotsvlekken op de outfits. In een ongelooflijk gedurfde zet is Chazelle zelfs zo ver gegaan om één van de hoogtepunten van de maanlanding, het planten van de Amerikaanse vlag, doodleuk uit het verhaal weg te laten. Overigens tot grote onvrede van Donald Trump: ‘Het is alsof de makers zich schamen dat het om een Amerikaanse verwezenlijking gaat! Ik zou die film niet eens willen zien!’ En ook Buzz Aldrin, de tweede mens op de maan, snoof van woede: onder de hashtag #proudtobeanamerican plaatste hij op Twitter een foto van zichzelf op de maan, naast de Amerikaanse vlag. Chazelle verdedigde zich door te stellen dat hij zeker geen politiek statement wilde maken, maar dat hij in de maanscènes meer wilde focussen op de gemoedstoestand van Armstrong dan op het planten van de vlag. De zonen van Armstrong, en James R. Hansen, de auteur van het boek waarop de film is gebaseerd, hebben er in een gezamenlijk statement op gehamerd dat ‘First Man’ géén anti-Amerikaanse film is: ‘Wel integendeel, maar het ging nu eenmaal om een menselijke en universele verwezenlijking.’ Ook Gosling heeft beklemtoond dat de film trouw blijft aan de opvattingen van Neil Armstrong, die erg nederig was en zichzelf allesbehalve als een Amerikaanse held zag.

TRIOMF VOOR CHAZELLE

Eigenlijk zou ‘First Man’ in 2003 geregisseerd worden door Clint Eastwood, maar het boterde niet tussen Eastwood en Armstrong. De regisseur was van plan om de astronauten af te schilderen als onversneden ruimtehelden, terwijl Armstrong zichzelf vooral zag als een hardwerkende ingenieur. In 2016, vier jaar na Armstrongs dood, kwam het project terecht bij Damien Chazelle, die in 2014 was doorgebroken met het drummersdrama ‘Whiplash’ en wiens betoverende musical ‘La La Land’ in 2017 zes Oscars won. ‘First Man’ is Chazelles eerste film die niets met muziek te maken heeft, én waarvoor hij zelf niet het script heeft geschreven. Het heeft Chazelle niet belet om zich opnieuw te tonen als een virtuoze cineast.

DAS RAKET

Uiteraard is ‘First Man’ niet de eerste film over het Amerikaanse ruimtevaartprogramma. ‘The Right Stuff’ uit 1983 is een prachtige reconstructie van de ruimtewedloop met de Sovjets; in het meeslepende ‘Apollo 13’ zien we hoe Tom Hanks onderweg naar de maan krijgt af te rekenen met een ontplofte zuurstoftank (‘Houston, we have a problem!’); en het recente ‘Hidden Figures’ zet (eindelijk) de vrouwelijke Afro-Amerikaanse wetenschappers van de NASA in de spotlights. Valt er dan nog wel iets toe te voegen aan al die bulderende raketten die we op het witte doek al omhoog hebben zien schieten? Nou! Het unieke aan ‘First Man’ is dat we tijdens de lanceringen uitsluitend zien wat de astronauten vanuit hun stoeltjes zagen – de primitieve knoppen en wijzerplaten, de bouten en de vijzen die de capsule bij elkaar hielden, het piepkleine raampje waardoor af en toe een stukje ruimte zichtbaar wordt. Het is alsof u samen met de astronauten in een sardienenblik wordt geduwd. Het resultaat is dat ‘First Man’ één van de meest claustrofobische films mag worden genoemd sinds het Duitse duikbootmeesterwerk ‘Das Boot’.