Houston, we have a great movie! ‘First Man’, de nieuwe film van de maker van ‘La La Land’, is één van de meest overrompelende bioscoopervaringen sinds ‘Dunkirk’. Niemand minder dan Ryan Gosling schittert als Neil Armstrong, die op 21 juli 1969 als eerste mens voet op de maan zette. Voor u samengevat in een handig vluchtplan: alles wat u moet weten over ‘First Man’!