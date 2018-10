'–'Mensen zouden één politieman voor elke twee burgers willen' –'Meer nog: één voor elke burger''

Flashback naar de laatste aflevering van de vorige reeks van ‘Niveau 4’. Jan Jambon heeft net de nacht met Eric Goens doorgebracht op de achterbank van een patrouillewagen in de politiezone Brussel-West, en het duizelt hem nog een beetje. Urenlang hebben ze de wijken en straten doorkruist waar de broers Abdeslam zijn uitgegroeid van kruimeldieven tot nietsontziende terroristen. Jambon had in de nasleep van de aanslagen in Parijs verklaard dat hij Molenbeek zou opkuisen. Maar zover is het dus nog lang niet, blijkt na deze doorwaakte nacht: de kiemen voor een nieuwe golf van geweld zijn nog altijd aanwezig. Voor het oog van de camera buigt Jambon het vermoeide hoofd. ‘Ik dank u,’ zegt hij tegen de politiemensen, ‘met veel schroom.’

HUMO U leek oprecht ontdaan.

Jan Jambon «Dat was ik, door wat ik die nacht had gezien. Ook de omstandigheden waarin de politiemensen moesten werken, lieten me niet onberoerd. Als je zo’n zwaar werk doet, moet je over de nodige middelen beschikken. Laten we zeggen dat het politiekantoor in Molenbeek op het randje was. Ik heb ergere dingen gezien: het lab van de gerechtelijke politie in Antwerpen, bijvoorbeeld. Of het gebouw van de federale politie in Luik. Daar heb ik me, als werkgever, verontschuldigd bij het personeel: ‘Ik bewonder het dat u hier elke dag komt werken.’ Gelukkig hebben we de toestand al enigszins kunnen verbeteren, maar we komen van ver.»

HUMO Het is u niet gelukt Molenbeek op te kuisen.

Jambon «Het woord ‘opkuisen’ is me door een journalist in de mond gelegd, maar goed: we hebben in het kader van het Kanaalplan daadkrachtig opgetreden. We hebben duizenden domiciliecontroles verricht, we zijn nagegaan of mensen inderdaad op hun officiële thuisadres woonden. Zo hebben we behoorlijk wat illegale business weggesneden. Maar het is nog niet helemaal opgekuist, nee. Daarvoor moet je ook de mensen die je oppakt vervolgen en straffen. En daarvoor ben ik afhankelijk van het gerecht.

»De politie heeft forse klappen uitgedeeld aan de drugshandel in Molenbeek, maar het is aan de magistratuur om met harde hand te straffen. Bovendien overstijgt de drugshandel de grenzen van de stad of het land. Daartegen moet je internationaal optreden.»