Rijkswachtkolonel Herman Vernaillen, het allereerste slachtoffer van de Bende van Nijvel

Zijn naam klonk bij de familie Van de Steen voor het eerst als een donderslag, toen de grootvader van David een anonieme dreigtelefoon kreeg: ‘Je moet voorzichtig zijn met wat je vertelt, of je zult hetzelfde meemaken als kolonel Vernaillen.’ Een voorpublicatie.

Na maanden herstellen in de kliniek mag ik eindelijk naar huis. Mijn nieuwe thuis is het appartement van mijn grootouders aan de drukke Parklaan, rechtover de Delhaize. Mijn grootvader gaat er nog elke dag winkelen, alsof hij naar de plek gezogen wordt waar zijn kinderen werden vermoord. Mijn grootmoeder zet er geen voet meer binnen. Allebei doen ze alles om me te steunen, op hun eigen manier. Mijn grootmoeder door me te troosten en te vertroetelen en nooit meer over de zaak te spreken – als Petje over het onderzoek begint, vlucht ze de badkamer in. Mijn grootvader door zich met lijf en leden op het onderzoek te gooien. Hij windt zich vreselijk op over de speurders, omdat niemand hem kan vertellen waarom en door wie zijn familie is afgemaakt.