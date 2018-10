HUMO ‘Laatste plicht’, dat rijmt verdacht goed met ‘laatste geschrift’.

JEROEN BROUWERS «Er komen nog wel dingen, maar die vat ik niet op als een plicht. Een hommage brengen aan mijn dierbare vriend Hans Roest was iets dat móést.»

HUMO Hans Roest, een cultuurmens die erg bedrijvig was in de Nederlandse pers, is voor de meesten een nobele onbekende, en zelf vond hij zijn leven niet interessant genoeg voor memoires.

BROUWERS «Dat weet ik, maar mij interesseert zijn aanwezigheid in míjn leven. Noem het dus maar een plicht ten opzichte van mezelf.»

HUMO Die hommage is geschreven met de klasse van altijd: de vrees van de bejaarde schrijver dat zijn schrijfkrachten tanen, regeert hier niet?

BROUWERS «O, die heb ik wel, hoor. Er is een roman in de maak, en daar zit ik toch wel tegen aan te hikken. Heeft die nog de kwaliteit van eerder werk? Kan ik mezelf nog overtreffen? Daar ben ik niet meer zeker van. Als ik voel dat het niet meer gaat, hou ik ermee op. Ik kan nauwelijks nog lopen, ik heb geen adem meer, mijn ogen zijn niet goed meer, de tanden vallen uit mijn bek – ik had nooit gedacht dat ik de dood zovéél voorschotten zou moeten betalen. Maar tot vandaag draait mijn geest nog op volle toeren. Daar valt mee te leven.»