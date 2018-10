Laatste loodjes: 'De gemiddelde Decibelg'

En nu zegt de WHO dat het geluid van windturbines, dat vaak de 45 dB te boven gaat, de bloeddruk doet stijgen en hart- en vaatziekten in de hand werkt. Genetisch gezien mijn vermoedelijke doodsoorzaak, toevallig. In koor kunnen windturbines naar verluidt klinken als bommenwerpers die in groten getale naderen. Wie WO II nog heeft meegemaakt, herkent wellicht het enerverende sfeertje.

Aangezien de WHO ervoor waarschuwde, sta ik thans even stil bij omgevingsgeluid in eigen levenssfeer. Wegens de geprolongeerde zomer, de klimaatverandering dus, staat het raam van mijn schrijfhok open. Vooreerst hoor ik het eeuwige stadsgeruis met solerende politiesirenes en autoalarmen. Twee platte daken verder is een nuttiger persoon dan ik afwisselend met een brullende gasbrander en een krijsende slijpschijf aan het musiceren. Deze dakkundige deinst niet terug voor overuren. De denkbeeldige prijs van stilte rijst intussen de pan uit.

Menigeen heeft oortjes in op straat. Menigeen probeert dus het omgevingsgeluid weg te moffelen door er muziek aan op te dringen. Ik las dat een educatieve uitgever, om jongeren aan het lezen te krijgen, afspeellijsten die bij boeken horen op de markt zal brengen, zogeheten Booksounds. En ik maar van mening zijn dat een goed boek in alle stilte zijn eigen geluidsspectrum heeft, en zijn eigen onvervreemdbare muziek, waar geprefabriceerde afspeellijsten nooit tegenop kunnen. Ach, laat de rest maar stilte zijn. Nu ja, voor stilte moet je wellicht al doof zijn. Of dood. Maar één letter verschil. Altijd wat. Nooit goed. Rudy Vandendaele