Tegelijk wordt de alarmklok in andere regionen van mijn socialemediaprofielen geluid: #MeToo is een nieuw mccarthyisme, het stinkt in het Westen naar nieuw puritanisme!

‘Als nog één man zegt dat we ook eens moeten bedenken hoe het voelt om vals beschuldigd te worden, ga ik gillen,’ briest een vriendin.

‘Als er vroeger in de metro níét in mijn kont werd geknepen, dacht ik dat ik lelijke kleren aanhad,’ zegt professor Anne Morelli in een debat over de kwestie, waarin ze stellig beweert dat we afstevenen op een schrikbewind zoals onder Robespierre. Een jonge studente filosofie reageert geëmotioneerd: het is toch duidelijk dat geen enkele vrouw zomaar in de kont geknepen wil worden, of niet dan? Ik mompel aarzelend iets over hoe we na de dood van God vergeten zijn nieuwe seksuele mores te bedenken. Na een jaar publiek debat over grensoverschrijdend gedrag is de verwarring nauwelijks nog te overzien. Tijd om de essentie te zoeken tussen de puinhopen die ik overal rond me zie.