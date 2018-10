Onder de hersenpan van Noman Benotman, ex-jihadi en gewezen strijdmakker van Osama bin Laden

'Al Qaeda en IS zijn misschien nog slechter dan de nazi's: zij slachten ook hun eigen mensen af'

Afspreken met Noman Benotman is als afspreken met een Russische spion op missie. ‘Wacht om drie uur aan de uitgang van metrostation Piccadilly Circus,’ mailt zijn assistent. Daags nadien stellen we vast dat er metro-uitgangen zijn op zowat elke hoek van het immense Piccadilly. Klokslag drie uur rinkelt de telefoon. ‘Steek uw hand op. Dan zie ik aan welke uitgang u staat.’ Een paar minuten later duikt Benotman plots op. ‘Verderop is een boekhandel met een koffiebar. Daar kunnen we rustig praten. Volg me,’ zegt hij en hij zet er meteen stevig de pas in op zijn wijnrode, handgemaakte schoenen uit Savile Row.

We zitten amper neer wanneer een jonge vrouw op handen en voeten onder ons tafeltje kruipt. Benotman veert bliksemsnel op, en stoot daarbij het melkkannetje om. ‘Kan ik u ergens mee helpen?’ bijt hij de vrouw toe. ‘U wilt ons toch niet opblazen?’ Ze schudt het hoofd, zegt dat ze daar werkt, verontschuldigt zich en duikt demonstratief onder het tafeltje van de buren.