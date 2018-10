'Ik wil niet arrogant zijn, maar niemand maakt platen zoals ik'

Matthew Houck ziet er tevreden uit, in de Londense bar waar ik hem tref. Met wat extra vaderschapskilo’s lijkt hij gezonder dan in de jaren dat hij tourde met prachtplaten als ‘Pride’ en ‘Here’s to Taking It Easy’, en gulzig in de verboden vruchten van het leven on the road beet. Toendertijd kreeg hij bij elke plaat ook telkens weer een gebroken hart te verwerken, maar nu zou een mens bijna durven te zeggen dat hij gelukkig is. Toch?

MATTHEW HOUCK (denkt even na) «Ja. En ‘C’est la vie’ moet de eerste plaat zijn die ik met zo’n gevoel maak. Het is in elk geval de eerste die ik geschreven heb terwijl mijn leven stabiel was. Daardoor ging ik ánders schrijven, de songs kwamen er veel directer uit. Vroeger had ik de dingen waarschijnlijk poëtischer gemaakt, zodat alles voor interpretatie vatbaar bleef. Nu voelde ik die nood niet, al hoop ik dat mijn songs ook zonder die trucjes meerdere betekenissen houden.»