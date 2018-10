Prophet of Rage: Tom Morello preekt de revolutie

Een jaar na het gelijknamige debuut van Prophets of Rage – dat drie vierde van Rage Against The Machine, twee vijfde van Public Enemy en één B-Real van Cypress Hill in de rangen heeft – heeft muziekwonder Tom Morello alweer een nieuwe plaat uit zijn gitaar gewrongen. Voor ‘The Atlas Underground’ gooide hij het over een andere muzikale boeg: elk nummer wordt door een andere zanger(es) gedragen en in de nieuwe sound is zelfs plaats voor EDM-invloeden. Morello’s drijfveer is echter nog steeds dezelfde: ‘Ik heb altijd gewild dat mijn muziek de soundtrack van het verzet zou zijn.’