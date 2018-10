'Vlak voor mijn vader de verlichtingspaal raakte, zag ik zijn remmen oplichten. Ik dacht: onnozelaar, je moet nu gás geven'

Rob Vanoudenhoven móét vertellen. Zo is hij. Ook vóór de show, tijdens de pauze en achteraf. Hij zoekt en vindt gehoor. Het lijkt soms alsof hij zelf niet kan geloven hoe het hem de afgelopen vijftig jaar is vergaan, hoe hij ontsnapte aan een woeste vader en een arbeidersbestaan, en daarna door ontelbare toevalligheden op vliegtuigen en in de armen van Jodie Foster is beland. Hij geniet zienderogen als hij begint over ‘De XII werken’. Hij gaat enorm op in zijn verhaal, omdat hij die zo graag herbeleeft, al was het maar in woorden.

Rob Vanoudenhoven «Dat is waar (lacht). Ik ben ongelofelijk dankbaar voor wat ik toen heb meegemaakt. Je bent in mijn brainstormkelder geweest, hè. Heb je alle souvenirs gezien?»