Rose McGowan, de vrouw die Harvey Weinstein ten val bracht. 'Hij wil me gek maken, zodat ik zelfmoord pleeg. Dat zal niet gebeuren'

Nu probeert hij haar financieel te ruïneren, maar McGowan is niet van plan te zwichten: ‘Hij wil me gek maken, zodat ik zelfmoord pleeg. Maar dat zal niet gebeuren.’

Na de onthullingen werden wereldwijd honderden mannen afgeschilderd als roofdieren en verkrachters, en verloren ze hun baan. Het bekendste gezicht is Kevin Spacey, maar recent nog moest Bill Cosby, ooit de favoriete daddy van heel Amerika, naar de gevangenis. De eerste beroemdheid van die categorie, en ongetwijfeld niet de laatste. Actrices als Gwyneth Paltrow en Salma Hayek kwamen naar buiten met getuigenissen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar als één stem eruit springt in het #MeToo-debat, is het wel die van Rose McGowan.

De actrice werd geboren in de sekte Children of God, waarvan de leden in polygamie leefden. In haar tienerjaren liep ze weg van huis en zwierf ze dakloos rond. Ze belandde in L.A., waar ze het anorectische speeltje van een drugsverslaafde werd. Haar volgende vriendjes waren geen haar beter, maar met haar eerste rolletjes in de filmwereld kon ze genoeg geld sparen om een stekje voor zichzelf te huren. Ze stond aan het begin van een veelbelovende carrière, toen haar manager haar voorstelde aan Harvey Weinstein. Ze ontmoette hem in zijn hotelkamer, en daar heeft hij haar verkracht, zegt ze.

Ze belandde op de zwarte lijst van de filmindustrie, maar ze kon toch een rol in ‘Charmed’ bemachtigen. Toen ze als één van de eerste vrouwen Weinstein van verkrachting beschuldigde, zou hij voormalige agenten van de Israëlische geheime dienst Mossad de opdracht hebben gegeven om haar te schaduwen en het manuscript van haar autobiografie te stelen. Die is in januari van dit jaar toch verschenen.

Later zou haar manager zich van het leven beroven, en de familie gaf McGowan er de schuld van. Zelf staat ze terecht omdat ze bij een controle cocaïne bij zich gehad zou hebben – een valstrik van Weinstein, beweert ze zelf.

– Je beschrijft in je autobiografie de filmindustrie als een ‘walgelijke wereld waarin feminisme niet bestaat’, waarin actrices als vanzelfsprekend worden vernederd en misbruikt.

Rose McGowan «Mannen regisseren 96 procent van alle films, en zij vormen het bewustzijn van het publiek met hun kijk op de wereld. Die mannen zijn alleen in vrouwen geïnteresseerd als ze fuckable zijn. Zoals goudvissen zich niet bewust zijn van het water waarin ze leven, hebben wij allemaal onbewust het vrouwelijke ideaal van de Hollywood-starlet met het fuck me-kapsel en de maten van een barbiepop in ons opgenomen. En ik kan het weten. Ik heb eraan meegeholpen.»

– Jij wilt Hollywood boycotten?

McGowan «Die films vergiftigen onze geest. Als mensen dat echt zouden inzien, zouden ze door het lint gaan.»

– Je plaatst Hollywoodfilms op hetzelfde niveau als kinderporno: wie ernaar kijkt, is medeplichtig aan de mishandeling van actrices.

McGowan «Zo is dat. Ikzelf kijk gewoon níét meer naar films. En ik zweer dat ik nooit meer zal acteren.»

– Je krijgt wel opvallend weinig steun van andere vrouwen in de filmindustrie.

McGowan «Het zijn losers. Hoe valt anders te verklaren dat ik een award van mannenblad GQ heb gekregen en dat geen enkel vrouwenmagazine of vrouwenorganisatie me heeft gesteund? Ik ben niet uitgenodigd op campagnelunches van #MeToo of op brunches van slachtoffers. En ik wil ook niet gaan, want het is allemaal bullshit. Het is één grote leugen, zodat ze zichzelf beter kunnen voelen.