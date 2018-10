'Met een catchy verpakking proberen fabrikanten ons de duurste rotzooi te verkopen'

Weelderige porties opgeblonken groenten en exotisch fruit, koekjes op grootmoeders wijze, gekookte eieren in een plastic bakje en melk van ‘gelukkige koeien’. De marketeers van de voedingsindustrie hebben ons bij de keel en lachen intussen in hun vuistje, want met slimme reclame laten ze ons dingen kopen waarvan we niet wisten dat we ze nodig hadden. Door de overvloed aan producten zien we bovendien door de bomen het bos niet meer, en nemen we onsamenhangende en veel te grote verzamelingen voedsel mee naar huis.

HUMO Hoe kunnen we ons wapenen tegen de trucs van de gladde marketingjongens?

TEUN VAN DE KEUKEN «Je moet vooraf weten wat je nodig hebt, dan kun je op een gestructureerde manier de gangen van de supermarkt te lijf gaan. Maak dus een boodschappenlijstje. Zonder zo’n lijstje ga je onherroepelijk naar huis met een karrenvracht spullen die je niet nodig hebt. Daarom kies je beter niet voor een kar, want die ziet er altijd zo leeg uit. Neem een mandje – één dat je draagt, niet zo’n exemplaar met wieltjes.

»Zo’n lijstje geeft je niet alleen focus, maar zorgt er ook voor dat je je motivatie niet verliest. In het begin, aan de afdeling groenten en fruit, heb je er nog zin in. ‘Hup, een komkommer, en ik neem nog sla ook.’ Maar na een tijdje gaat je wilskracht omlaag en haal je een fles wijn uit het rek. En meteen ook een zak chips, want die staat niet toevallig in de gang ernaast. Met een lijstje kun je makkelijker aan die verleidingen weerstaan.»

HUMO De plaats van producten in de rekken is niet zo willekeurig?

VAN DE KEUKEN «Helemaal niet. Sommige supermarkten zetten weleens spullen die niet in de aanbieding zijn op de plek waar de aanbiedingen altijd staan. Als vaste klant krijg je dan geheel ten onrechte een signaal dat je een koopje kunt doen, en zetten je hersenen je aan tot een impulsaankoop.