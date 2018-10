Tamino, binnenkort weer alle dagen op uw radio: 'Ik zou het heel leuk vinden om door te breken in Egypte'

'Ik zou het heel leuk vinden om door te breken in Egypte'

Tamino «Helemaal in de beginfase van ‘Amir’ hebben producers Jo Francken en PJ Maertens me eens uitgelegd hoe ze me zagen. Ze vertelden me dat je twee types zangers hebt: de helden en de antihelden. Veel zangers tegen wie ik opkijk, de meesten misschien wel, zijn antihelden: Serge Gainsbourg, Tom Waits, Bob Dylan in zekere zin ook. Maar Jo en PJ zeiden me: ‘Jij bent geen antiheld, jij bent een held.’ Ik mocht op ‘Amir’ niet klinken als een verwaaide singer-songwriter die op een zolderkamertje op een kapotte gitaar zit te tokkelen. Het moest groots klinken, majestueus, trots. Je kunt het vergelijken met de oude Arabische muziek waar ik van hou: daar zit vaak een soort tristesse in, maar steeds gebracht met een rechte rug. Zo hebben we het ook op ‘Amir’ aangepakt. Ik leg mijn hart bloot, maar ik zeg nooit: ‘Ocharme ik.’»

HUMO Je hebt een jaar aan de plaat gewerkt. Dat is kort, als je bedenkt wat je tussendoor nog allemaal hebt moeten doen.