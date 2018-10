De groeiende macht van de VRT-nieuwsdienst en het wantrouwen van rechts

'Ja, de openbare omroep heeft de macht om verkiezingsuitslagen te beïnvloeden'

De VRT-nieuwsdienst scoorde de laatste weken de ene voltreffer na de andere: denk maar aan de ‘Pano’-reportages over Schild & Vrienden, kinderarmoede, bushmeat en dubieuze parkeerbedrijven, of de onthutsende beelden van Gentse sociale woningen waar schimmel en betonrot welig tieren. Bovendien slaagt de VRT erin om die nieuwsbommetjes te laten nazinderen, dankzij een minutieus afgesteld raderwerk van journaals, duidingsmagazines, radioprogramma’s en websites. Humo sprak met de architecten van het succes, en met enkele nieuwswatchers.

1. Waarom staat de VRT zo sterk?

LIESBET VRIELEMAN (algemeen hoofdredacteur) «Het voorbije anderhalf jaar hebben we onze winkel verbouwd terwijl hij open was. Maar eigenlijk praat ik daar niet graag over, ik heb liever dat mensen zíén dat we relevant zijn.»

LIN DELCOUR (eindredacteur ‘Pano’) «Vroeger had je ‘Koppen’ op Eén en ‘Panorama’ op Canvas. Maar ‘Panorama’ zat weggemoffeld op zondagavond en ‘Koppen’ was als merk stilaan versleten. Samen met toenmalig hoofdredacteur Carl Voet hebben we beslist om de teams samen te voegen en één sterk reportagemagazine te maken voor een breed publiek. Met sterke onderzoeksjournalistiek wilden we weer zelf het debat gaan bepalen, in plaats van het achterna te hollen.»

PASCAL SEYNHAEVE (eindredacteur ‘Pano’) «Tegelijk werd de hele nieuwsdienst hervormd. De muren tussen de verschillende nieuwsredacties zijn gesloopt.»

VRIELEMAN «Vroeger werkte iemand voor televisie óf voor radio óf online: nu werken we met themaredacties. Wetenschap en maatschappij; justitie, economie en politiek; buitenland; algemeen en cultuur; en jongeren. In het begin was die hervorming moeilijk: we vroegen véél van onze mensen. Plots moest een tv-reporter ook voor de radio of online werken. Maar stilaan is er een nieuwe dynamiek ontstaan die ons toelaat om meer te doen met dezelfde middelen. Onze mensen werken beter samen. Toen vorige week de bom ontplofte in het voetbal, is de voltallige cel justitie naar de sportredactie gestapt: ze hebben alle informatie bij elkaar gelegd en zijn beginnen samen te werken. Dat was vroeger onmogelijk.»