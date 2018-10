Het is oktober en dus de hoogste tijd dat iemand nog eens wat geld probeert te persen uit wat overblijft van Amy Winehouse. Bijna dag op dag een jaar nadat haar vader Mitch bekendmaakte dat er een musical zou worden gemaakt over haar leven en dood, kondigt de man aan dat er ook een hologramtournee komt.

Honderd euro, ruw geschat, om te gaan kijken naar een filmpje van een straalbezopen foorwijf dat een paparazzo te lijf gaat op een soundtrack van slappe jaren 60-plagiaat. Honderd euro voor een uitgemergelde junk die twee uur lang van de ene naar de andere begeleidende muzikant strompelt in de hoop een kruimel heroïne te scoren. Honderd euro voor een Spotify-lijstje.

Amy Winehouse kon zingen. En ze kon een tekst schrijven. Haar talent was verpakt in gedateerde pop, maar het was talent. Amy Winehouse is echter ook dood, en de charme van een liveoptreden is dat iedereen ‘live’ is in de meest letterlijke zin van het woord. Zo’n hologramshow is als het bekijken van een YouTube-filmpje op een laptopscherm honderd meter verderop. Een unieke gebeurtenis is het, want de tournee loopt slechts drie jaar. Tot vader Winehouse vijf jaar later de USB-stick weer uit een lade opvist.

Mitch had ook vroeger al de naam geld te willen slaan uit het talent van zijn dochter, of ze daaronder leed of niet. Vader Winehouse dealt tot de dag van vandaag in haar achternaam. Deze tournee is geen eerbetoon, maar het publiek slecht spul aansmeren. Het heeft er wel wat van weg, maar op het eind ligt er toch weer iemand in zijn eigen braaksel te pitten. In dit geval wellicht het hologram zelf.

Een snelle blik op Winehouses teksten leert dat ze zelf maar al te goed wist wat haar problemen waren. Alleen was ze dom en slim genoeg tegelijk om “no, no, no” te zeggen, omdat ze besefte dat brave nonnetjes, op Soeur Sourire na, niet scoren in de muziekindustrie. Deze tournee is niets meer dan het ophemelen van een arrogant randgeval ten gunste van haar op geld beluste vader. Gefêteerde marginaliteit. Maar wel in 3D.