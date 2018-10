HUMO Dokter, hoe blikt u terug op de verkiezingen?

Dr. Koen De Zeulder «Met gemengde gevoelens. Er stonden slechts vijf mensen voor mij in de rij in het stemlokaal, maar toch heeft het anderhalf uur geduurd eer ik mijn democratische plicht kon vervullen. Eén van die mensen kreeg een paniekaanval in het stemhokje. Toen iemand vroeg of alles in orde was, riep hij vanachter het gordijn: ‘Nee, want mijn hond zal sterven als ik voor Open VLD stem!’ Ik wist meteen hoe laat het was: een dwanggedachte!»

HUMO Hoe reageerde de voorzitter van het stembureau?