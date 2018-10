'De gemiddelde Belg wordt 81 jaar. Dat is toch oud genoeg? Zeker als je meerekent dat het geld van de pensioenfondsen op is'

Wat zou je willen, we leven immers in een absoluut kutland waar je continu gevaar loopt, waar de dokters een stuk in hun kraag hebben als ze je opereren en waar nagenoeg iedereen rookt, zuipt, drugs spuit, onveilige seks heeft, naast het zebrapad de straat oversteekt, met 180 per uur over de snelweg raast, bij het minste depressietje onder de trein springt en per ongeluk een glas ammoniak leegdrinkt in plaats van een glas Fanta, omdat in de koelkast de fles ammoniak net naast de fles Fanta staat. Ik pleit daarom voor een betere schikking van de flessen in de koelkast van de doorsnee Belg.