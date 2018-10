1| Humpy Bong

Vóór ze bij Queen speelden, zaten Brian May en Roger Taylor in het groepje Smile. Toen hun leadzanger in 1970 overstapte naar het ongetwijfeld geweldige Humpy Bong, wilden ze stoppen, maar een grote fan, ene Farrokh Bulsara, overtuigde hen om door te gaan en werd meteen ook de nieuwe zanger. Bulsara, die de artiestennaam Freddie Mercury aannam, wilde wel dat de groep haar naam zou veranderen. Op zijn aandringen werd het Queen, ook al waren de andere groepsleden er niet zo enthousiast over, onder andere wegens de homoseksuele connotatie.

2| De slimste groep

Queen was één van de slimste groepen in de rockwereld. Roger Taylor heeft tandheelkunde gestudeerd, bassist John Deacon is ingenieur elektronica en Freddie Mercury haalde een diploma als grafisch ontwerper. De slimste is echter Brian May, die zich doctor in de astrofysica mag noemen. May gaf zijn studie op toen de groep in 1974 doorbrak, maar voltooide in 2007 met meer dan dertig jaar vertraging zijn doctoraalscriptie. Over zodiakaal stof, mocht dat u iets zeggen.

3| Superfan Michael

Als Queen in Los Angeles speelde, kwam Michael Jackson altijd langs. Ooit kreeg hij backstage ‘Another One Bites The Dust’ te horen, een nummer van bassist John Deacon waar de rest niet echt enthousiast over was. Jackson vond het fantastisch en zei dat ze het zeker als single moesten uitbrengen. Geen slecht advies: met zeven miljoen verkochte exemplaren werd het hun succesvolste single, nog vóór ‘Bohemian Rhapsody’, dat zes miljoen keer over de toonbank is gegaan.

4| Bootlegkampioen

Volgens het Guinness Book of Records is Queen de meest gebootlegde groep aller tijden. In 2001 telden onderzoekers 12.225 websites met uitsluitend bootlegs van de band. Daardoor was Queen ook zeer populair in landen als Iran, waar westerse muziek moeilijk te verkrijgen is.

5| Heavy Queen

Queen had een grote invloed op de heavy metal: hun song ‘Stone Cold Crazy’ uit 1974 wordt weleens beschouwd als een voorloper van de speedmetal. Het nummer werd ooit gecoverd door Metallica, één van de talloze groepen die muzikaal schatplichtig zijn aan Queen.

6| HALl of Fame

Queen is de enige groep waarvan alle leden meer dan één nummer 1-hit hebben geschreven. In 2003 werden alle leden dan ook opgenomen in de Songwriters Hall of Fame. Wereldwijd heeft de groep meer dan 150 miljoen platen verkocht, volgens sommige bronnen zelfs 300 miljoen.

7| vibraties

Twee jaar geleden hebben onderzoekers van de universiteit van Wenen de stem van Freddie Mercury geanalyseerd. Zij concludeerden dat hij zijn unieke geluid dankte aan een uitzonderlijk hoog vibrato en de ‘subharmonische vibraties’ die hij in zijn stem wist te leggen. Ze konden echter niet bewijzen dat Mercury een stembereik van vier octaven had, zoals vaak werd beweerd.

8| Virtuoze Stand-in

De zangpartijen in de film waren geen sinecure. Hoofdrolspeler Rami Malek zingt soms zelf, maar hier en daar werden fragmenten uit de songs gebruikt. Daarnaast deden de producers een beroep op de diensten van Marc Martel, een Canadees wiens zangstem verbluffend goed op die van Mercury lijkt. Martel tourde enkele jaren als zanger met Roger Taylors tributeband The Queen Extravaganza. Het filmpje waarmee Martel auditie deed – een lichtelijk indrukwekkende versie van ‘Somebody to Love’ – werd al veertien miljoen keer bekeken op YouTube.

9| R.I.P.

In 1987 kreeg Freddie Mercury te horen dat hij aids had, maar pas op 23 november 1991, één dag voor zijn overlijden, maakte hij dat via een officiële mededeling bekend. Een paar maanden na zijn dood vond in een bomvol Wembley het Freddie Mercury Tribute Concert plaats. Met de opbrengst hebben de overblijvende leden de Mercury Phoenix Trust opgericht, een stichting die strijdt tegen aids.

10| Famous Last clip

Op 30 mei 1991 werd de clip voor ‘These Are the Days of Our Lives’ opgenomen. Freddie Mercury was zo erg afgetakeld dat men de clip in zwart-wit filmde, zodat niet te veel zou opvallen hoe fragiel hij oogde. Het door Roger Taylor geschreven nummer is een melancholieke mijmering over het vaderschap en het leven, maar gezongen door Mercury kreeg de song een heel andere lading. Op het einde lijkt de zanger, die duidelijk besefte dat hij de dood in de ogen keek, afscheid te nemen van het publiek met een oprecht in de camera gefluisterd ‘I still love you’. Het zijn meteen ook zijn laatste op video vastgelegde woorden.