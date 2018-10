Uit de platenkast van Mauro: 'Silk Degrees' van Boz Scaggs

Wie denkt zonder vooroordelen te zijn, voelt zich vermoedelijk goedhartig en intelligent. Ik zeg: vertrouw niemand die zich vermoedelijk goedhartig en intelligent voelt. Onlangs op een chique evenement merkte ik dat één of andere vermogend uitziende kerel mij raar stond aan te kijken. Hij was van het type succesvolle ondernemer dat eruitziet als een levende stockfoto van een succesvolle ondernemer. Opletten, jij, dacht ik.

Er zijn films van Steven Seagal die ik grondig heb bestudeerd om dit soort situaties met geweld op te lossen, makker. Maar kijk, even later sprak hij me enthousiast aan over mijn Bandcamp-pagina. Zo zie je maar. Waar luisteren doorsnee rijke mensen eigenlijk naar? Ik zou het niet weten. Maar als je mij vraagt een mixtape samen te stellen voor pakweg voetbalmakelaars en oligarchen, zou ik beginnen met iets uit ‘Silk Degrees’ van Boz Scaggs. Gracieuze seventiespop die luxueuze oorden oproept, met een sound als een satijnen broek, vakkundig gefabriceerd. ‘Lowdown’ is dé klassieker van de plaat.

Een funky parel, ideaal voor in de wagen, waarbij Vlaamse dorpswegen in boulevards met palmbomen veranderen. Ik heb het net getest en het werkt nog steeds. ‘Silk Degrees’ heeft trouwens nog iets om op zijn conto te schrijven. Tussen een aantal studiomuzikanten die op deze plaat voor het eerst samenspeelden, klikte het zo goed dat ze besloten een eigen groep te beginnen: Toto. ‘Silk Degrees’ klinkt niet alleen rijk, het maakt ook sessiemuzikanten steenrijk. Hoed af voor Boz Scaggs.