Black Box Revelation: slechte raad kan nooit kwaad

Jan Paternoster staat in een zijstraat van de Brusselse Dansaertstraat te wachten tot Dries Van Dijck zijn auto geparkeerd heeft. Na wat foto’s van de definitieve vinyl-verpakking van ‘Tattooed Smiles’ te hebben beoordeeld (‘Proper, hè? Maar ja, ge moet dat in ’t echt zien’) vleien ze zich neer in het pand om de hoek. Ik stel mijn eerste vraag aarzelend, want wat verzucht Paternoster daar in de tweede strofe van het heerlijk zompige ‘Lazy St.’?

HUMO ‘When they ask me about my work / I start feeling blue / Why don’t they shut up.’

Jan Paternoster (lacht) «Geen vragen over de plaat dus, graag.»