Cherchez la femme: Soon-Yi Previn, echtgenote van Woody Allen, spreekt voor het eerst

'Dankzij Mia Farrow wist ik wat voor moeder ik níét wilde zijn'

Soon-Yi Previn (48) en Woody Allen (82) wonen in een herenhuis met zes verdiepingen in de Upper East Side in New York, in de buurt waar Woody Allen 42 jaar geleden opnames voor ‘Annie Hall’ heeft gemaakt. De interieurs zijn smaakvol ingericht – de hand van Soon-Yi, blijkt later. Er hangt werk van Oskar Kokoschka en John Sloan aan de muren, en her en der is Amerikaanse brocante uitgestald: kruiken, een wieg met een lappendeken, een groene lederen sofa uit een sanatorium, een blaasbalg. Ze wonen er sinds ze op 23 december 1997 in het huwelijk zijn getreden in Venetië. Op dat moment waren ze al meer dan zes jaar een stel.

– Hoe en wanneer is de vonk eigenlijk overgeslagen?