Dwarskijker over 'Kies 18' en 'Rabot': Het sanitair van de publieke opinie

'Martine Tanghe, de grande dame, had er zodanig veel zin in dat ze vakantie leek te vieren tijdens de werkuren, live!'

Kies 18

Eén – 14 oktober – 687.549 kijkers

‘Kies 18’: het zou een tandheelkundige nummering kunnen zijn, maar het was de titel van de marathonuitzending waarmee de openbare omroep onlangs verkiezingsdag vorm gaf. Martine Tanghe, de grande dame, had er zodanig veel zin in dat ze vakantie leek te vieren tijdens de werkuren, live! Haar te gekke gestreepte truitje droeg enigermate bij tot die indruk. Bij haar aanblik hoorde ik in gedachten, toch enkele seconden lang, de tuigage van plezierbootjes tingelen en flapperen in Juan-les-Pins of daaromtrent. Maar alle, of toch bíjna alle scherts terzijde: toen Ivan De Vadder, de meester van het aanraakscherm, zich aan het begin van dit programma onnodig excuseerde omdat hij de kijkers alleen maar onvolledige resultaten kon voorschotelen, zei la Tanghe meteen dolenthousiast: ‘Maar zelfs díé willen we horen, Ivan.’ Ze vertoonde er een nagenoeg verrukte glimlach bij. Nóg opgeruimder voor de dag komen had in dit programma wellicht niet netjes gestaan. Tussendoor kwamen we bij monde van Tim Verheyden te weten hoe de sociale media, het sanitair van de publieke opinie, de gemeenteraadsverkiezingen weerspiegelden. Ook op een voxpop meer of minder werd niet gekeken: een man wiens gramschap vast aangeboren was, gaf bij het verlaten van het kieslokaal te kennen dat hij alle politici ‘levend wilde verbranden’. En een andere man gewaagde gemelijk van ‘zakkenvullers’ en trok er een gezicht bij alsof de hele politiek nu wel kon inpakken. Voor de zoveelste keer besefte ik hoe moeilijk het is om een mensenvriend te zijn, zelfs op een zonnige zondag in de supplementaire zomermaand oktober. Vanzelfsprekend beweerde menigeen in de babbelbox ‘voor de goeien’ te hebben gestemd. Nu, ik heb al bij al ook voor de goeien gestemd, maar in mijn geval mocht het niet baten.

Ook de politici die we te verduren kregen, disten naar hartenlust dooddoeners op: ‘De kiezer zal beslissen’ en uiteraard werden er aldoor ‘krachtige signalen’ van stemgerechtigden opgevangen. Die lullepraat verpestte de opperbeste stemming van Martine Tanghe niet: ‘We gaan naar het café met Riadh Bahri!’ jubelde ze, alsof ze daar al lang naar uitkeek. Na een praatje met een chocolatier in Brugge zei Lieven Verstraete: ‘Dit was het vanuit chocolade- en bierstad Brugge, Martine.’ ‘Lekker, Lieven!’ deed Martine. ‘Brugge, chocolade- en bierstad: treuriger hoeft het vast niet te worden in die Scone,’ had ze ook kunnen zeggen, maar zo ís ze niet.