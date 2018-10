HUMO Enkele weken geleden kwam ‘The Stars, the Oceans & the Moon’ uit, een plaat met herwerkingen van dertien songs. Waarom wilde je klassiekers als ‘The Killing Moon’ of ‘The Cutter’ weer opnemen?

Ian McCulloch «Niet uit nostalgie, want ik herinner me maar weinig van de jaren 80 en 90. Ik zing die songs gewoon al zo lang – ‘Rescue’ is 38 jaar oud – dat ik ze opnieuw wilde leren kennen en nog beter maken.»

HUMO Stond je stil bij wat je fans ervan zullen vinden?