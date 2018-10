Naar de maan met Ryan Gosling: 'Groot compliment'

Zowel voor regisseur Damien Chazelle (33) en acteur Ryan Gosling (37) ligt de weg naar de Oscars opnieuw open, nadat ze vorig jaar met ‘La La Land’ (2016) al veertien nominaties binnenhaalden en Chazelle de Oscar voor Beste Regisseur op zak stak. Waar Gosling de Oscar voor Beste Acteur toen nog aan Casey Affleck moest laten, zijn de bookmakers ditmaal categoriek: met zijn vertolking van Neil Armstrong zal Gosling de hoofdvogel afschieten. Gelukkig maar, want de acteur beschouwt de rol als de ingewikkeldste uit zijn carrière.

Ryan Gosling «Een Amerikaanse held spelen, die een halve eeuw na de maanlanding nog steeds tot de verbeelding spreekt: dat zorgde voor veel druk op mijn schouders. Het karakter van Armstrong (die in 2012 overleed, red.) was ook niet eenvoudig te vatten. Hij was een introvert en bescheiden man die erg op zijn privéleven was gesteld. Het was mijn plicht hem zo nauwkeurig mogelijk neer te zetten, en daarvoor had ik alle mogelijke hulp nodig.»