De verkiezingen van 14 oktober zijn geen triomftocht geworden voor de SP.A. Slechts twee positieve noten: Leuven krijgt met Mohamed Ridouani als eerste centrumstad een burgemeester van allochtone afkomst, en in Vilvoorde maakt Hans Bonte voor de tweede keer op rij een grote sprong voorwaarts. Humo zette de twee witte raven samen voor een gesprek over de dunne grens tussen succes en fiasco: ‘John Crombez is van oordeel dat hij geen probleem heeft met geloofwaardigheid, het zij zo.’