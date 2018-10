HUMO Laat ik beginnen met een grap van jou, één die in deze tijden nogal gewaagd is: ‘Mijn verleidingstechniek is simpel en toch heel origineel en efficiënt. Ik vraag een vrouw gewoon: ‘Vind jij dat deze zakdoek naar chloroform ruikt?’’

Jimmy Carr (lacht) «Context is alles. Er zijn grappen die naast het podium een stuk extremer lijken dan wanneer ik ze in het heetst van de strijd op het podium vertel. Een voorbeeld? ‘Een vriendin van me beweert altijd dat ze heel milieubewust is, maar je had haar gezicht moeten zien toen ik het condoom uitspoelde.’ Of: ‘Op het internet circuleert zoveel onzin over seks. Zo las ik dat tranen het beste glijmiddel zijn voor anale seks. Helemaal niet waar. Bloed is veel beter.’ Als je dat live vertelt, lachen mensen omdat de formulering onverwacht is, maar als je het op papier leest, denk je gewoon: ‘Báh, viezerik.’