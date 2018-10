11 punten die de strijd met het verderf in het voetbal aan moeten gaan

Meestal zag je het meteen als verdedigers van een voetbalelftal er alles aan deden om de tegenstander te laten winnen, vooral op de laatste speeldagen van het seizoen. Maar de tijd schrijdt voort: het gebeurt midden in de week en de inzet wordt groter; tijd om ons kijkgedrag aan te scherpen.

Paris Saint-Germain – Rode Ster Belgrado, Champions League. Rode Ster leek samengesteld uit nerveuze junioren die voor het eerst in een groot stadion waren. Niet zo gek: Neymar was in topvorm. Nu blijkt dat een bestuurslid van Rode Ster 5 miljoen euro heeft gewed op een overwinning met vijf goals verschil in het voordeel van PSG. De uitslag: 6-1. Ik speelde de beelden van die wedstrijd nog eens af. Het verdedigende werk van Rode Ster was een kopie van Moeskroen vorig seizoen, toen Eupen in het laatste kwartier vier goals mocht maken en daardoor in de hoogste klasse bleef. De spelers van Rode Ster zouden de helft van de winst van dat bestuurslid opstrijken. Ondergetekende, toch redelijk getraind op het spotten van malversaties in het strafschopgebied, voelde zich bekocht, maar vooral ook dom. Het zal me nooit meer overkomen, wij leggen voortaan alles onder het vergrootglas. En met ‘alles’ bedoel ik ook de dingen net buiten de wedstrijd. Opvallend vriendelijke begroetingen der trainers voor de aftrap, shirtjes ruilen na een 7-0, fijne parkeerplaats van een journalist naast die van de voorzitter: ik ben er klaar mee. En dat zou de politie ook moeten zijn. Iemand met een Rolex van een decimeter rond de pols: verdenken. Twee Rolexen (komt voor): verhoren. Penningmeesters in geblindeerde zwarte terreinwagens: achtervolgen. Hebben ze een fles Deutz-champagne op de achterbak: arresteren. Mannen die zich zes dagen niet hebben geschoren: aftappen. Bellen ze een scheidsrechter en duurt het gesprek langer dan tien seconden: allebei inrekenen.

De kersverse CEO van de KBVB, Peter Bossaert, stelde vorige week zijn beleid voor. Bossaert schetste een verrot bondsorgaan dat hij had aangetroffen: ‘Belangenverstrengeling, totaal gebrek aan zelfkritiek, normvervaging, over voetbal wordt nooit gesproken.’ Hij somde elf hoofdpunten op die de strijd met het verderf aan moeten gaan. Er komt een voetbalacademie om de fans hun ‘passie’ terug te geven, professor Hendrickx van de KU Leuven zal orde brengen in het ‘oerwoud van regels’, er komen strengere licentievoorwaarden, topmagistraten gaan de bond steunen in de confrontaties met hun uiterst geslepen clubcollega’s, er komt weer eens meer transparantie, de VAR verdwijnt uit de busjes en zetelt voortaan in Tubeke, vrouwenvoetbal komt eerst, digitalisering moet naar de 100 procent. De schoonmaak is te enorm om eraan te beginnen, maar er is weinig tegen deze analyse in te brengen. Succes, Peter.