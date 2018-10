De betere wijnkringen

Daarna maakten doktoren met een zorgelijke blik de fysieke schade op. Deze programmaformule speelt in op het steeds engere moralisme van deze tijd. Ik hoef geen moeite te doen om er de pest aan te hebben.

Geef mij maar oude dichters die uit eigen ervaring de wijn bezongen, van oudsher een heidense godendrank, maar daarom niet minder katholiek. Ik beloof er geen gewoonte van te maken, maar laat ik Goethe noemen, die volgens een geleerde die zulke zaken met wetenschappelijk oogmerk becijfert, 31.207 flessen wijn zou hebben gedronken in zijn leven. Die wijnhoudende dichtersvorst is toch maar mooi 82 geworden en heeft dus één jaar langer geleefd dan de statistische Belgische man van tegenwoordig.

Nu ik mijn beste tijd gehad heb, zal het, om nare ziektes voor me uit te schuiven, wel raadzaam zijn mijn wijnverbruik te matigen, maar hoe graag denk ik al niet terug aan roezige avonden in grootse zomers waarop de wijnkruik almaar rondging. We zaten in een bloeiende lusthof waar we urenlang het eeuwige leven hadden. Toen een nieuwe zomerdag al kriekte als gek, schonk één van de twee andere doorzakkers zich een staartje rode wijn in en sprak hij ietwat slomer dan doorgaans: ‘En dan te bedenken dat er mensen bestaan die als de dood zijn voor wijn: oenofobie heet hun angst.’ Waarna hij ‘Bekjes dicht, vogels!’ schalde. En zo werd het toch nog bedtijd, die jubelende ochtend in de jaren 80. Rudy Vandendaele