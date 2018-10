Whatsappje van Kobe Ilsen, van op de set van ‘Over eten’: ‘We bereiden ons alvast voor op het interview.’ Daarna: een foto van Kobe in bed, verkleed als grootmoeder, terwijl Danira Boukhriss Terkessidis op zijn schoot zit in het pakje van Roodkapje. Het vat hun prettig gestoorde vriendschap samen die nu al drie jaar vrolijke tv oplevert. ‘Grappig dat we ons altijd moeten verantwoorden voor het genre dat we maken.’