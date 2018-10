'Mijn vader overleed aan een hartaanval toen ik 15 was, tijdens een wedstrijd waarin ik vier keer scoorde'

Ze zijn zeldzaam, de clubs waar het gerecht níét binnenviel op zoek naar bewijzen van fraude en matchfixing in het ‘schone handen’-onderzoek. Royal Antwerp FC is er zo één, maar de trainer lijkt niet verbaasd over de wantoestanden die nu aan het licht komen.

Laszlo Bölöni «De belangen in het voetbal zijn groot, en er zijn veel manieren om buiten de lijntjes te kleuren. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt, en het gebeurt niet alleen hier. Italië zat jaren geleden toch ook met een schandaal (het Calciopoli-schandaal in 2006, red.) waarbij Juventus moest degraderen?»