De lijven weken zich los en ‘Lam Gods’, het regiedebuut van Milo Rau voor NTGent, kabbelt verder. Rau wil het Gent van vandaag op het podium brengen. Hij haalde de mosterd bij de gebroeders Van Eyck, die eeuwen geleden echte Gentenaars in de rollen van heiligen op hun panelen borstelden. In zijn tableau vivant laat Rau hen vertellen – de één doet dat al vlotter dan de ander. Sint-Christoffel is een Afghaanse vluchteling die op zijn tocht naar hier een kind over een rivier droeg. God is de leider van een kinderkoor, zoon van een collaborateur die zich van de Vlaamse Beweging heeft afgekeerd. Adam is een welbespraakte Iraanse Belg, die intercultureel neuken als oplossing voor de integratieproblematiek ziet. Maria is de moeder van een omgekomen Syriëstrijder. ‘We hebben allebei moeilijke zonen,’ zucht ze laconiek. Eva heeft Rwandese roots. Zelfs de Turkse poetsvrouw van het theaterhuis mag mee het podium op.

De boodschap van Rau is overduidelijk: echte Gentenaars kunnen anno 2018 ook vluchtelingen zijn. Warme verbinding in kille tijden. Daar is een enorme behoefte aan, merk ik aan de opverende, ‘Bravo!’ roepende, zonder uitzondering spierwitte mensen naast me. Milo Rau heeft grootse artistieke ambities: ‘Het gaat er niet alleen meer om de wereld voor te stellen, het gaat erom die wereld te veranderen,’ toetert hij in een manifest. Ook ik veer op, verward. Die niet-professionele acteurs hebben het toch érg aardig gedaan, vind ik. Maar ik krijg mijn ongemak niet uit mijn hoofd geklapt. Staan we nu zo blij te applaudisseren omdat we het goed vonden, of omdat we ons net zo warm en trots en verbonden voelen als ouders tijdens een houterig schooltoneel? Is Raus ambitie niet ontzettend hovaardig, of erger nog, op het blinde af naïef? Hoeveel inspraak hadden die mensen tijdens de repetities? Is de grens tussen werkelijkheid en fictie hier niet erg vaag? Worden ze wel evenveel betaald als professionele acteurs? En is het niet vooral de kop van Milo Rau zelf die me vanaf alle krantenpagina’s toegrijnst?

Vlaanderen deelt mijn verwarring niet, merk ik. Vlaanderen lijkt vooral verward door twee lieflijke naakte lijven. Het Comité voor Bezorgde Ouders en Grootouders start – bescherm onze kinderen! – een petitie tegen die scène. Fatima Ezzarhouni, die Maria speelt, trekt zich terug uit het stuk na kritiek binnen haar gemeenschap over die goddeloze naaktheid voor de ogen van die bloedjes van kinderen. Kinderen kunnen nochtans prima tegen een beetje naakt, als de context klopt en de grote mensen er niet raar over doen. De grote mensen doen helaas zó raar over dat beetje bloot, dat ze vergeten na te denken over zinniger zaken. Waar het in godsnaam heen moet met het theater, bijvoorbeeld.