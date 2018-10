'Ik ben te laat geboren om Michael Jackson ooit live gezien te hebben, hoe tragisch is dat!'

Dol zijn op de muziek van een artiest garandeert geenszins dat het prettig is die artiest te ontmoeten, noch dat je thuiskomt met een zinderend interview. ‘Good Thing’ is in zijn genre (soul en funk) de plaat van het jaar en Leon blijkt in levenden lijve zeer aimabel, maar óók het prototype van de zwarte Amerikaanse muzikant die zijn antwoorden doorspekt met zoveel you knows, shout outs en for reals dat je je na een minuut of twee afvraagt: ‘Wat heeft hij nu eigenlijk gezegd?’

Deze zomer stond hij op Couleur Café en op 2 november speelt hij voor een uitverkochte Ancienne Belgique. Als u daar niet bij bent, zult u geduld moeten hebben, want Bridges zal het de komende jaren te druk hebben met de grote wereld te veroveren om nog op te dagen in het kleine België.