Begin 2018 schoof Poltrock voor ‘Mutes’ zijn eigen kruk tot bij zijn gedempte kinderpiano. Op de elektronische opvolger ‘Moods’ was het daarna evenveel dagen wachten als een piano toetsen heeft: 88. Nu sluit de Belgische Jon Hopkins zijn drieluik af met ‘Machines’, een plaat waarop hij met beats aan de slag gaat. We spreken Poltrock in zijn studio in Schaarbeek, terwijl hij de laatste hand legt aan de plaat.

HUMO In ‘My Old Piano’ zingt Diana Ross: ‘My old keyboard demands the middle of the room.’ Jouw oude kinderpiano staat hier ook centraal, zie ik.

DAVID POLTROCK «Het is een mooi meubelstuk, een Steinway uit het begin van de 20ste eeuw, het zou zonde zijn om die ergens in een hoek te zetten. Eigenlijk heb ik die piano altijd vervloekt, omdat ik er als tiener op móést studeren. Mijn vader zat bij wijze van spreken naast me met een regel in de hand, klaar om op mijn vingers te kloppen. Een paar jaar geleden heb ik mijn piano eindelijk in de armen gesloten.