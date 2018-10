Oorlogsfotograaf Teun Voeten trekt al dertig jaar onverschrokken van brandhaard naar slagveld. Nu heeft hij zijn wedervaren met de drugsoorlog in Mexico in een doctoraal proefschrift gegoten: de ontembare fotograaf is een eerbiedwaardige doctor in de antropologie geworden. ‘Ik doe nu ook onderzoek in België en ik ben verontrust: voor drugscriminelen zijn België en Nederland één economische zone.’