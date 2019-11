Tina Turner is tachtig jaar geworden: 'Ik wil niet langzaam uit mijn leven wegsluipen, ik wil gewoon vertrekken'

Tina Turner was dé vrouwelijke rockster van het eind van de vorige eeuw. De eerste vrouw ook die kon wedijveren met mannen als David Bowie en Mick Jagger en in het Maracanãstadion in Rio de Janeiro voor een uitgelaten menigte van 180.000 mensen speelde. Nu, op haar 80ste, denkt ze na over hoe ze wil herdacht worden, want ze is ernstig ziek. Een gesprek over haar carrière, haar agressieve echtgenoot en haar niertransplantatie. ‘Als kind moest ik mijn hoofd buigen als ik tegen een blanke sprak. Zolang je daarmee kon leven, had je het niet zo slecht.’