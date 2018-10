HUMO Waarop je besliste om er metéén mee te stoppen.

Vincent Byloo «Ik ben boos weggelopen, als een klein kind dat z’n zin niet krijgt. Dat is althans de perceptie, maar die klopt niet. De reden van mijn plotse vertrek was een vertrouwensbreuk. Aan de beslissing dat ik in het najaar niet meer zou presenteren, was een heel proces van praten en vergaderen voorafgegaan. Alleen: dat was gebeurd zonder mij. Als je als baas vindt dat iemand niet meer de juiste man op de juiste plaats is, lijkt het me kies om daar toch ook met die bewuste man over te praten.»

HUMO ‘Dat onze wegen vroeg of laat zouden scheiden, was voor mij al lang duidelijk,’ schreef je in je afscheidsmail aan je collega’s. Je was het zelf ook beu?